Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı başladı. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçe belediye başkanlarını tanıttı.

Özdağ, 31 Mart'ta İstanbul için yarışacak adayın Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu söyledi

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde: "Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor..

AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

Büyük İstanbul depremi en büyük risk bu şehir için 7 ve üzeri deprem olma ihtimali yüzde 65. İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. 2 zihniyette İstanbul'un değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların kaşrısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.

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