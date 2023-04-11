Kılıçdaroğlu tek adam rejimini Vahdettin ile anlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale'de yurttaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de gençlere önemli mesajlar verdi.

Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini tekrarlayan Kılıçaroğlu, Beşli Çete'den hesap soracağını da bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Çanakkale'de Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıktı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'da, görevde olduğu dönemde yaptıkları hizmetleri anlatan Yavaş, iktidarın Ankara halkına hizmeti engellemeye çalıştığını kaydetti.

AKP döneminden kalan 4,5 milyar borcu ödediklerini aktaran Yavaş, belediye hizmetlerini anlatarak "Demek ki yönetebiliyoruz. Hükümet değişirse çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar idare edemez dediler, eski dönemin 4.5 milyar borcunu ödedik.Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist, her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist, toplumun yarısını terörist diye itham ettiler. Bizler de en az onlar kadar Müslüman, en az onlar kadar vatanseveriz. Teröriste terörist deriz, katile katil deriz. Hiçbir zaman mevsimlik vatanseverlik yapmayız."

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor.

Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale. Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır. Çocuklarımız, gençlerimiz için yoğun bir mücadeleye hep birlikte koşacağız.

Sandıklara gideceğiz, büyük bir oy patlaması yapacağız, aynı zamanda hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız Cumhuriyetimizin yüksek ideallerine hep birlikte sahip çıkacağız. Atatürk’ün işaret ettiği yönde hep birlikte ilerleyeceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, "iktidar" sloganlarıyla İmamoğlu'nun ardından kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim.

Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Gerçek anlamada bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İşi, aşı getireceğiz. Hiçbir anne evladını okula gönderirken asla düşünmeyecek.

Emekli kardeşlerim, 2015 tarihinden bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilsin dedim. Eksik yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz, ödenmeyen bayram ikramiyesi 15 bin lira hesaplarına yatacak. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi, doğrudan yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz.

Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız.

"TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ"

Çanakkale'deyiz, Çanakkale'nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz sayesinde Çanakkale geçilmedi. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın önsözüdür. 1915'te bir tek düşman askeri Çanakkale'yi aşamadı. 3 yıl geçti, tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkeyi ne hale sürükleyeceğini anlamanız için anlattım. Biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı veren ülke bir kişiye teslim edilemez.

CHP'nin iki kırmızı çizgisi var; bayrağımız ve vatanımız. Onlar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı.

"BEŞLİ DEĞİL BİNLİ ÇETELER DE OLSA FAKİR FUKARANIN HAKKININ HESABINI SORACAĞIM"

Beşli Çeteler değil Beş binli Çeteler de olsa fakir fukaranın hakkını yiyenden hesap soracağım.

Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak.

İlk bir hafta içinde siyasi ahlak kanununu Meclis’e getireceğiz. Kim olursa olsun halkın cebine hortum bağlıyorsa, onun hortumunu keseceğim.

Bunu yapanlar asla milliyetçi olamaz, vatansever olamaz. Benim bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz.

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta göreceksiniz, GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Biz ordumuzun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kime hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyorum. Ayın 14'ünde bugün işim var diye düşünmeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve sahip çıkın. Sandıkların tamamına sahip çıkacağız.

Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar unutmasınlar; bunların sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Üretiyor musun kazanacaksın; sen kazanırsan Türkiye kazanacak. Senin primini biz ödeyeceğiz. Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Kucaklaşacağız, ayrışmayacağız, bir olacağız. Ne derlerse desinler biz ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz.

İklim değişikliği var. Yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. THK'nın bunu yeteri kadar yapamadığını biliyoruz. Size söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok.

O ABD, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. 5'li çeteler beni istemezler, engellemek isterler. Size sözüm; 5'li çeteler değil, beş binli çeteler olsa kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. O 5'li çeteler hazırlıklı olsunlar. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları.

"GENÇLER NEDEN YURTDIŞINA GİTMEK İSTİYOR?"

Dünyanın en güzel kentlerinden birisi Çanakkale. Olağanüstü güzel. Doğa harikası. Alınterinin ne kadar değerli olduğuna hepimizin karar vermesi lazım. Gencecik evlatlarımız yurtdışında geleceklerini arıyor. Neden gençler yurtdışını istiyor? Gençler diyor ki; bu ücretlerle ne ev ne araba sahibi olabilirim. İktidar değiştiğinde iyi gelir elde edeceksiniz; kısa sürede araba belli sürede ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde üreteceksiniz, kazanacaksınız.

Türkiye dünya ile rekabet eden ülke haline gelecek. Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyoruz hepsini çözeceğiz. O soygunları bitireceğim, tamamını keseceğim."

Kaynak: Gerçek Gündem