Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: Bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle eleştirilen cumhurbaşkanı adayı - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sözlerine yanıt verdi.

İnce, ana muhalefet partisinde siyaset yaptığı dönem kendisinin genel başkanlığını yapan, 14 Mayıs'ta ise rakip olarak yarışacağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme için şunları söylemişti:

"29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."

Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu sözleri alıntılayarak şöyle eleştirdi:

"Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız. 'Sorumluluk' denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek."