Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: Bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye "Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç" diye seslendi.

Son Güncelleme:
Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye yanıt: Bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son zamanlarda muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle eleştirilen cumhurbaşkanı adayı - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sözlerine yanıt verdi.

İnce, ana muhalefet partisinde siyaset yaptığı dönem kendisinin genel başkanlığını yapan, 14 Mayıs'ta ise rakip olarak yarışacağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme için şunları söylemişti:

"29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."

Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu sözleri alıntılayarak şöyle eleştirdi:

"Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız. 'Sorumluluk' denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek."

Muharrem İnce: Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldıkMuharrem İnce: Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldıkSiyaset
Etiketler
Muharrem İnce Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Memleket Partisi
Son Güncelleme:
'Bence Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak seçimin kaybedileceğini düşünüyor' 'Bence Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak seçimin kaybedileceğini düşünüyor'
Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk.. Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk..
İBB Başkanı İmamoğlu: 13 binlik farkı beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer İmamoğlu: 13 binlik farkı beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları 9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var AKP'ye yakın şirketin anketi: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var
Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...' CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'