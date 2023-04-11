İBB Başkanı İmamoğlu: 13 binlik farkı beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Bayramiç'te yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul yerel seçimlerine atıfta bulunarak “13 binlik farkı beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale’de yapacakları miting öncesi, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yurttaşlarla buluştu.

Çanakkale programı için kente gelen İmamoğlu’nun ilk durağı Bayramiç olurken, İmamoğlu burada yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, “13 binlik farkı beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Demokrasi tokadı iyi bir tokattır” dediği konuşmasında şunları söyledi:

Bugünün iktidarı şöyle bakıyor. ‘Eğer benim partimden değilsen, sen yoksun.’ Hatta ‘Sen yoksun’un ötesinde ne yazık ki düşmanca tavırları bile görebiliyoruz. Neredeyse kalkıp televizyonda ‘topal ördek’ denmesi. ‘Sen 13 bin oyla seçimi kazandın mı zannediyorsun’ denmesi, Yani halbuki mesele nedir? Bir oyla bile kazanabilirsin. Ama işte 13 bin oyu beğenmeyen, 806 bin oyluk tokadı yer.

Şimdi bu tabii, demokrasi tokadı iyi bir tokattır. İnsanı kendine getirir. Ama bu arkadaşlar kendine de gelmiyor, diyor ki illa ikinciyi de yiyelim. Onun zamanı yaklaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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