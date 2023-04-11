Yeniden Refah Partisi'nde 'kadın ve erkek yan yana oturamaz' kavgası: "Kurtardık mı İslamiyet’i?"

Yeniden Refah Partisi’nin Aydın İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi başkanlığında milletvekili adayları ve il yönetim kurulu üyeleriyle toplantı düzenledi. İl toplantısında 'İslamiyet ve kadın - erkek yan yana oturamaz” kavgası yaşandı.

Zeybekhaber'den Cem Ulucan'ın aktardığına göre; toplantının basına açık kısmında milletvekili adaylarının bir arada olduğu fotoğraf çekimi sırasında bir partili milletvekili aday listesinde 5'inci sırada yer alan Havva Türk'ün oturduğu yerin değişmesini istedi.

"KADIN İLE ERKEK YAN YANA FOTOĞRAF ÇEKİLEMEZ"

İkinci sıra adayı Bülent Ay'ın İstanbul'dan birlikte geldiği ve Ar-Ge ekibinden olduğu öğrenilen partilinin talebi üzerine Havva Türk yerini değiştirdi. Ancak aynı partili bu kez de Havva Türk'ün sandalyesinin yaklaşık bir metre uzağa alınmasını istedi. Bu isteğe İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi tepki gösterdi ve Havva Türk'ün yerinde kalmasını istedi.

İl başkanına sesini yükselten partili "Kadın ile erkek yan yana fotoğraf çekilemez. Biz İstanbul'da da böyle yapıyoruz. Biz neyi temsil ediyoruz? Bizim amacımız ne? İslamiyet’te böyle olmaz" dedi.

"SENİN BU SÖYLEDİKLERİNE GÖRE KADIN MİLLETVEKİLİ DE OLMAMALI"

İl binasındaki tartışma bu sözler üzerine büyüdü. İl Başkanı Osman Çağrı Çerçi, önce ikinci sıra adayı Bülent Ay'dan ekibindeki partiliyi dışarı çıkarmasını istedi ancak Bülent Ay da kadın ve erkeğin yan yana fotoğraf çekilemeyeceğini söyledi.

Başkan Çerçi bunun üzerine tartışmayı başlatan partiliye "Sen bana İslamiyet dersi veremezsin. Ben o dersleri aldım. Burası başkanlık makamı ve burada kararları ben veririm. Şikayetin varsa genel merkeze şikayet et alsınlar beni görevden. Senin bu söylediklerine göre kadın milletvekili de olmamalı. Yarın çalışmalar başlayınca bir milyon insan görecek" diye konuştu.

Milletvekili adayı Havva Türk'ün oturacağı yer belirlendikten sonra Başkan Çerçi'nin partiliye, "Oldu mu şimdi? Kurtardık mı İslamiyet’i?" demesi üzerine partili bu kez, "Sen şuan İslamiyet'e hakaret ediyorsun" diyerek il başkanının üzerine yürüdü. Tartışma araya giren diğer partililerin müdahalesi ile son buldu.