Fatih Altaylı: Gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil, bu iki isim olacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın meydanlardaki performanslarını değerlendirdi: "Gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil bu iki isim olacak."

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil, bu iki isim olacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yürüttüğü seçim çalışmalarını değerlendirdi. 

"Her ikisi de ama özellikle İmamoğlu, gittiği her yerde 'rock star' gibi karşılanıyor, meydanları dolduruyor, büyük ilgi ama ilginin yanı sıra sevgi de görüyor. O da kürsüye alıştıkça belagati de, hitabeti de güçleniyor. Yerel seçimlerdeki çizgisinin çok üzerine çıkıyor, yıpranmışlığını ortadan kaldırıp, yeniden doğuyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş'ın da gittiği her yerde ciddi bir ilgi ve saygı gördüğünü de herkes müşahede ediyor.

Seçim atmosferini meydanlara bu ikisi taşıyor. Bu durumun CHP genel merkezindeki birkaç kişide ciddi bir rahatsızlık yarattığını tahmin etmek zor değil, ancak Meral Akşener'in muhalif seçmenin yüreğini ağzına getiren tavrının bu tabloyu yarattığı da aşikar.

'BU İKİLİNİN MEYDANLARDA YAKTIĞI ATEŞİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK'

Eğer Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanacaksa, bu ikilinin meydanlarda yaktığı ateşin etkisi çok büyük olacak. Ve şunu şimdiden söylemek mümkün. İmamoğlu'nun yakaladığı hava, bundan 23 yıl önce Erdoğan'ın yakaladığı havayı aşıyor.

Bu yüzden de gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil bu iki isim olacak. Bu seçimi kim kazanır bilmiyorum ama 2028 seçimlerinin 'yıldızı' şimdiden belli gibi."

Yazının tamamı

Mansur Yavaş: 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağımMansur Yavaş: 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağımSeçim
Ekrem İmamoğlu: Hedefimiz tek; bugünün işini yarına bırakmayacağız; seçimi ilk turda kazanacağızEkrem İmamoğlu: Hedefimiz tek; bugünün işini yarına bırakmayacağız; seçimi ilk turda kazanacağızSiyaset
Etiketler
Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
DSP'de istifalar: CHP'ye geçtiler DSP'de istifalar: CHP'ye geçtiler
Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin! Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin!
Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo.. Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo..
Mansur Yavaş kendinden emin: Ankara'daki Kürt seçmenler bakalım sizi dinliyorlar mı? Yavaş kendinden emin: Ankara'daki Kürt seçmen bakalım sizi dinliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları 9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var AKP'ye yakın şirketin anketi: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var
Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...' CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'