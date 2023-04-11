Fatih Altaylı: Gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil, bu iki isim olacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yürüttüğü seçim çalışmalarını değerlendirdi.

"Her ikisi de ama özellikle İmamoğlu, gittiği her yerde 'rock star' gibi karşılanıyor, meydanları dolduruyor, büyük ilgi ama ilginin yanı sıra sevgi de görüyor. O da kürsüye alıştıkça belagati de, hitabeti de güçleniyor. Yerel seçimlerdeki çizgisinin çok üzerine çıkıyor, yıpranmışlığını ortadan kaldırıp, yeniden doğuyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş'ın da gittiği her yerde ciddi bir ilgi ve saygı gördüğünü de herkes müşahede ediyor.

Seçim atmosferini meydanlara bu ikisi taşıyor. Bu durumun CHP genel merkezindeki birkaç kişide ciddi bir rahatsızlık yarattığını tahmin etmek zor değil, ancak Meral Akşener'in muhalif seçmenin yüreğini ağzına getiren tavrının bu tabloyu yarattığı da aşikar.

'BU İKİLİNİN MEYDANLARDA YAKTIĞI ATEŞİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLACAK'

Eğer Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanacaksa, bu ikilinin meydanlarda yaktığı ateşin etkisi çok büyük olacak. Ve şunu şimdiden söylemek mümkün. İmamoğlu'nun yakaladığı hava, bundan 23 yıl önce Erdoğan'ın yakaladığı havayı aşıyor.

Bu yüzden de gizli ve açık iktidar yanlılarının hedefi artık Kılıçdaroğlu değil bu iki isim olacak. Bu seçimi kim kazanır bilmiyorum ama 2028 seçimlerinin 'yıldızı' şimdiden belli gibi."

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