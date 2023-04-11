Muharrem İnce: Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak için bir görüşmeleri olmadığını savunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, yok sayıldık" dedi.

Muharrem İnce: Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin seçim listelerine ve Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan İnce, Meclis’te 'iki tane AKP olacağını' ileri sürerek "Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda 'evet' oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak?" diye sordu.

'KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEM OLMADI'

29 Mart’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan İnce, şunları kaydetti:

"29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."

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