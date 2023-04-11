İktidara yakın gazeteci isim isim AKP adaylarını eleştirdi: Neden yahu, neden, neden?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, iktidar partisinin bazı milletvekili adaylarını isimlerini de vererek eleştirdi. Söz konusu yazısında ilk olarak muhalefet partilerini hedef alan gazeteci, "Dediğim gibi, herkesi memnun etmek zor. En başta beni" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Misal Mehmet Muş nedir yahu? Memleketim Samsun'da birinci sıradan aday üstelik. Kendisi 'Ticaret Bakanlığı' yaptı malum. Lafın gelişi tabii. Ha, yaptığı bir şey vardı; her aybaşı ihracat rakamlarını açıklıyordu. Büyük bir hizmet. O söylemese bir sır olarak tozlu raflarda saklı kalacaktı bu bilgiler. Bu arada stokçuluk almış başını gitmiş, market raflarında ürünler kendi kendine zam görüyor, umurunda değildi beyimizin.

Bakın yine soğanlar depolara istif edilirken Kemal Kılıçdaroğlu eline soğan alıp konuşmaya başladı bile. Hep aynı numara yapılır mı yahu? E yapılıyor işte, yiyen var demek. Soğanı tabii! Şimdi Samsun'da yaşasam elim mecbur oy vereceğim Erdoğan'ın hatırına. Ama Allah'tan işimi kolaylaştıran bir isim daha var listede. O da Samsun'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında üç dönem büyük hizmetler veren hemşehrim Yusuf Ziya Yılmaz da üçüncü sıradan aday… Onu tüm Samsunlular çok sever.

Eski milli futbolcu Alpay Özalan yine İzmir'den aday gösterilmiş. Başarılı ve etkili bir milletvekilliği dönemi geçirdi. AK Partili vekillerinin çoğu gibi korkak biçimde 'Gemisini yürüten kaptan' pozisyonu alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesinde dönemi tamamlayanlardan değil o. Umarım yeni dönemde bu türden vekiller olmaz artık. Çünkü yeni yasama dönemi çok çetin geçecek.

'SARIŞIN HOŞ KADIN' KONTENJANI

İzmir'den daha önce İzmirlilerin hoşuna gidecek kadın prototipleri aday gösterilecek demiştim. Tahmin ettiğim oldu. Daha doğrusu haberini almıştım, Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldığı son televizyon programında kendisine talebini ilettiğini. Cumhurbaşkanı'nın niyeti ile onun talebi örtüşünce 'sarışın hoş kadın' kontenjanından ATV'den Şebnem Bursalı İzmir adayı oldu.

'KILINI KIPIRDATMADI'

Türkiye malum son üç yıldır başıboş sokak köpekleri terörü ile çalkalanıyor. Açıkçası ne Cumhurbaşkanı ne de AK Parti bu konuda elini taşın altına koyup bir şey yapmadı. Sırf geçen yıl sokak köpekleri 40 çocuğu parçalayıp öldürdü. Bir sapığın bir köpeğe eziyeti günlerce konuşulur ve AK Partili vekil Rümeysa Kadak olayla yakından ilgilenirken öldürülen çocuklar için kılını kıpırdatmadı. Hayvan sevgisi öyle mi? CHP'li ve İyi Partili vekiller ise zaten ölü balık gibi bakıp, havalara ıslık çalarak geçirdiler vakti.

Yine AK Partili vekil Müşerref Pervin Tuba Durgut ise sokak köpeği terörüne karşı muazzam bir hizmet ortaya koydu ve saldırgan sokak köpeği ile karşılaşan vatandaşlara 'Ağaç olun' önerisinde bulundu. Böylece sokak köpekleri saldırmayacakmış insanlara. Şaka gibi.

Sokak köpeği mağduru milyonlarca insanın feryadına AK Parti kulaklarını tıkadı. Cumhurbaşkanı olay büyüdüğünde belediyelere sokak köpeklerini toplama çağrısı yaptı ama bu çağrının yerine getirilmesi mümkün değildi. Çünkü 5199 sayılı yasa buna izin vermiyordu. Yasanın değişmesi gerekti yani.

'NEDEN YAHU? NEDEN, NEDEN'

Neyse. İşte bu iki vekil yeniden aday. Yakalarında nazar boncuğu taşıyorlar sanırım. Ya Ahmet Mücahit Arınç? Neden yahu? Neden, neden!

AK Parti aday listelerinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın bulunması önemli bir sembolik katkı. Keza Hulki Cevizoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimler. Ancak anlayamadığım bir şey var. Zekeriya Yapıcıoğlu hangi sebeple Batman ya da bir doğu ilimizden değil de İstanbul'dan aday? Mantıklı bir açıklamasını bulamadım. (...)"

Uğur, devamında yine muhalefet partilerinin adaylarını eleştirdikten sonra "Dediğim gibi 'bağrımıza taş basalım da oy verelim' gibi bir vahametle baş başa değil kimse. Söyleyeceğiz, eleştireceğiz ama sonuçta başka Türkiye yok, hepimiz bunu bilmek zorundayız" ifadesini kullandı; sözleriniyse şöyle noktaladı:

"Dolayısıyla Erdoğan'dan başka seçenek de yok. Bu bakımdan CHP’li seçmene Allah kolaylık versin diyeyim. AK Parti’nin listesine dışarıdan girenler, en azından DEVA, GP ve SP; Cemal Enginyurt, İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi yıllarca gömdükleri zombiler değil."

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