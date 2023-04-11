Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, eşinin Kolin'de çalıştığını kabul etti

Sosyal medyada çıkan bir iddiaya göre, Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşi Sinan Sayan hükümete yakın ve CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından "5’li çete" olarak adlandırılan Kolin’de üst düzey yönetici olarak çalışıyor.

Sayan işle ilgili kendini tanıttığı bir sitede ise KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.'de çalıştığını belirttiği görülüyor.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan ise katıldığı canlı yayında eşinin Kolin'de çalıştığı iddialarını doğruladı. Sayan şunları söyledi:

"Gazetelerin yaptığı haberlere, kendine gazeteci diyen arkadaşlarınızın yaptığı habere yazık, oturmuşlar vakit harcamışlar. Beni böyle eşimin çalıştığı yerle falan yaralayamazsınız. Orada yönetici değil, üst düzey konumda değil, CEO değil. Normal bir çalışan. Liyakatiyle girmiş bir insan. Zaten CV'si de açık herkes girip bakabilir. Biz kendimize güveniyoruz listelerde."