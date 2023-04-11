Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Çanakkaleli yurttaş: Rakiplerimiz şeytanca planlar yapıyorlar ama umudumu kaybetmedim

GERÇEK GÜNDEM / ÖZEL - Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale’de yapacağı Millet Buluşması mitingi öncesi yurttaşlar Gerçek Gündem’e konuştu.

Yurttaşlar Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na duydukları sevgiyi dile getirirken, bir yurttaş, “İmamoğlu gibi 10 tane daha olacak, bizim Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Atatürk’ün kurduğu partiyi kimse yıkamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir yurttaş ise, “Büyük bir koordine lazım. Rakiplerimiz maalesef ki şeytanca planlar içinde. Bunları alt etmek gerekiyor. Bu seçim son seçim olabilir. CHP kaybederse Türkiye kaybeder. Bundan sonrasını iyi görmüyorum maalesef. Çünkü rakiplerimiz şeytanca planlar yapıyorlar. Ama her şeye rağmen umudumu kaybetmiş değilim. Doğru olan her zaman kazanacaktır. Ben halkımıza güveniyorum. Hiçbir zaman umudu kaybetmemek lazım” dedi.

“BAY BAY KEMAL İÇİN GELDİM”

Daha önceden MHP üyesi olduğunu belirten bir yurttaş ise, “MHP’liydim, iki üç seçimden beri istifa ettim CHP’ye geçtim” dedi.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN MUŞ'TAN GELDİM"

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen yurttaşlar da Çanakkale’de miting alanında bulunuyor. Muş Varto’dan geldiğini belirten bir yurttaş, “Tek yürek tek millet olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, bahar iyi olacak. 6 aydır et yemedim. 6 ay sonra et yiyeceğim. Kurban Bayramı’nda çifte bayram yapacağız. Çift maaş verecek bize. Muş’tan ta buraya kadar geldim Kemal Kılıçdaroğlu için geldim.

Et fiyatlarının yüksekliğinden yakınan yurttaş, “Et fiyatları çok yüksek. Geçen gün kasaba gittim utana utana 250 gram kıymayı zor aldım. Kıymayı çekerken yarısı da makinada kalıyor. Adama yalvararak 25 gram kıymayı zor aldım” dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK DURUMU AVUSTURYA İLE KARŞILAŞTIRMAK ZOR"

50 yıldır Viyana’da yaşayan bir yurttaş da Kılıçdaroğlu’nu görmek için geldi. Çanakkale’de yapılan bütün mitinglere Viyana’dan gelerek katıldığını söyleyen yurttaş, “Türkiye için inşallah hayırlı uğurlu olur. Türkiye’de herkes Avrupa’da olduğu gibi özgürce söylesin” dedi.

Türkiye’nin ekonomik durumunu Avusturya ile karşılaştıran yurttaş, “Türkiye ile karşılaştırmak biraz zor. Benim gördüğüm kadarıyla burada pahalılık var” dedi.

"ARTIK YETTİ"

Kılıçdaroğlu’nu dinlemek için miting alanına gelen bir yurttaş, “İnşallah kazanır da öbürkü gider. Recep Tayyip Erdoğan gider inşallah, göndermeyi istiyoruz. Artık yetti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem