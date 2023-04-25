MHP'ye göre anketlerin amacı 'manipülasyon'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, anket şirketlerinin yayımladığı sonuçların birçoğunun 'manipülasyon amaçlı' olduğu

MHP'ye göre anketlerin amacı 'manipülasyon'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara'da vekil adaylarıyla birlikte katıldığı seçim etkinliğinde konuştu. Sadece seçim dönemlerinde değil diğer zamanlarda da sahada olduklarını belirten Yıldırım, anket şirketlerinin sosyal ve yazılı medyada farklı kanaatlerinin yer aldığına dikkati çekti. Yıldırım, "Anket şirketlerinin yaptığı anketlerdeki kanaat ve düşüncelerin temel sebebi, bize göre, kahir ekseriyeti manipülasyon amaçlıdır" dedi.

Önceki seçim döneminde 2018 Nisan ve mayıs anketlerinde çok sayıda anket şirketi tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bırakıldığını, MHP'nin oylarının ise yüzde 5 gösterildiğini hatırlatan Yıldırım, aynı durumun 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde de devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, sahadaki durumun öyle olmadığına vurgu yaparak, "Pazara da giriyoruz, esnafa da giriyoruz, sanayisini de geziyoruz, sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ediyoruz. Gördüğümüz manzara, Cumhur İttifakı'na karşı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ve Milliyetçi Hareket Partisine karşı bir teveccüh var" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nda yer alma konusunda MHP olarak hiçbir pazarlıklarının olmadığını kaydeden Yıldırım, önceliklerinin siyasi istikrar ve ülke menfaatleri olduğunu, sandıktan çıkan tabloya göre liderlerin karar vereceğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisinin uyguladığı siyaset, at pazarlığı yapmamıştır. Herhangi bir pazarlık yapmamıştır. Devletin ve ülkenin menfaatinden evvel kendi menfaatini ortaya koymamıştır. MHP'nin bu hususta bir kazancı olmuş mudur? Elbette olmuştur. Yani milliyetçi muhafazakar olarak bilinen memur sendikası vardır, Türkiye Kamu-Sen. Bunun 5 sene evvel üye sayısı 360 bindi bugün 550 bindir. Yani o yönden bizim herhangi bir şekilde pazarlığımız yok, pazarlık yapmayız. Öyle bir siyaset tavrı bizde söz konusu değildir. Önce bir seçimi alalım ondan sonra bakılır. Sayın genel başkanlar neye karar verirse biz oradayız."

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