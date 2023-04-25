Bedava gelen aşıları 12 milyon dolara devlete satmıştı: AKP'den aday oldu

Çin'den bedavaya getirilen 1 milyon doz Sinovac aşısını devlete 12 milyon dolara satan Cantürk Alagöz'ün AKP Iğdır 1. Sıra Milletvekili Adayı yapıldığı ortaya çıktı.

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Bedava gelen aşıları 12 milyon dolara devlete satmıştı: AKP'den aday oldu

Koronavirüs salgınında ‘Sinovac’ skandalıyla gündeme gelen Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz’ün, AKP Iğdır 1. Sıra Milletvekili Adayı olduğu ortaya çıktı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılında grup toplantısında “Çin’in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği” iddiasını gündeme getimişti. Olayın gündem olması sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca iddiaları belgeler ortaya çıkmadan önce reddederken “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in satışa ilişkin belgeleri sosyal medya hesabında yayınlaması sonrası ise İsmail Saymaz’a açıklama yapan Cantürk Alagöz satışı doğrularken 1 milyon doz aşının Türkiye’de yaptığı masraflara istinaden kendisine gönderildiğini bunu devlete faturalandırdığını açıklamıştı.

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AKP 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları Koronavirüs
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