Son anketlerin ortalaması açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun oyu Erdoğan'dan fazla, seçim ikinci tura kalıyor

14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili nisan ayında yapılan kamuoyu araştırmalarının ortalamasına göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor ancak yüzde 50 barajını aşamıyor.