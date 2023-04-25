Son anketlerin ortalaması açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun oyu Erdoğan'dan fazla, seçim ikinci tura kalıyor
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala anket şirketlerinin açıkladığı sonuçlar merak konusu. 10 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu'nun oyları Erdoğan'ın önünde ancak seçim ilk turda bitmiyor.
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14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili nisan ayında yapılan kamuoyu araştırmalarının ortalamasına göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor ancak yüzde 50 barajını aşamıyor.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 10 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47,5 oy alıyor.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 44,4.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 6 oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 2,2 düzeyinde.