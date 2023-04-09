Meclis'teki tek Ermeni'ydi; Garo Paylan HDP'nin aday listesinde yok

Meclis'te tek Ermeni milletvekili olan Garo Paylan, partisi HDP'nin iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olmadığını duyurdu.

Meclis'teki tek Ermeni'ydi; Garo Paylan HDP'nin aday listesinde yok

Siyasi partiler 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçim içim aday listelerini bugün YSK'ya teslim ediyor. 

Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP de listesini tamamladı. HDP'den iki dönem kuralına takılan milletvekilleri yeniden aday gösterilmedi. 

HDP'nin seçime listesinden gireceği Yeşil Sol Parti aday listesini YSK'ya sunduHDP'nin seçime listesinden gireceği Yeşil Sol Parti aday listesini YSK'ya sunduSiyaset

O vekillerden bir tanesi de HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan oldu. Paylan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletvekili olmaktan onur duyduğum partimde iki dönem kuralı nedeniyle aday değilim. Tüm adaylarımıza başarılar! Serkeftin!" dedi. 

Paylan Meclis'teki tek Ermeni milletvekiliydi. 

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