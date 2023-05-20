Kritik zirve gerçekleşti: Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu iki soru

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün görüştüğü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru sorduğu belirtildi.

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Kritik zirve gerçekleşti: Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu iki soru

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dün ziyaret etti.  Görüşmede, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na iki soru yönelttiği belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre Özdağ; Kılıçdaroğlu'na HDP konusundaki düşüncesini sordu.

Görüşmede ekonominin durumu da gündeme geldi. Özdağ'ın, "Seçilirseniz ekonomide enkaz devralacaksınız, başa çıkabilecek misiniz" diye sorduğu öğrenildi.

Zirvede anayasa değişikliği konusu da masaya yatırıldı.

"GÜZEL BİR TOPLANTI YAPTIK"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti. İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu "Güzel bir toplantı yaptık" derken, Zafer Partisi lideri Özdağ da Ata İttifakı'nda yapılacak istişare sonrası ikinci tur kararının açıklanacağını söylemişti.

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