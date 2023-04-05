Katledilen kadınların yakınları Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti: "Bizi evimizden biri gibi karşıladı, ‘İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir’ dedi"

Geçen hafta (27 Mart) pazartesi günü, katledilen kadınların yakınları Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette; Ecem Balcı’nın annesi Öznur ve babası Gökhan Balcı, Emine Bulut’un abisi Kazım Bulut, Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken ve Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül Uray yer aldı.

Görüşme talebi ilk olarak Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül Uray’dan geldi. Fatma Şengül, 2019’da İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde 29 Mart sabahı işe gitmek için çıktığı evinin önünde, işyerinde tartışma yaşadığı Zeynel Akbaş tarafından vurularak öldürülmüştü.

Fatma Şengül cinayetinin ardından olayın faili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Mahkemede Akbaş'a haksız tahrik indirimi uygulanması toplumda infial yaratmış; dava Türkiye'de kadın örgütleri ve basın organları tarafından takip edilmiş ve açılan istinaf davası sonucunda sanığa uygulanan ceza indirimi kaldırılarak cezası müebbet hapse çevrilmişti.

Açelya Şengül Uray, Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinin en çok da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olduğunun altını çizdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE SORULAR SORDUM”

Yarım saat süren görüşme CHP Genel Merkezi’nde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasında gerçekleşti. Uray, o görüşmeyi Gerçek Gündem’e şu sözlerle anlattı:

“Öncelikle Cumhurbaşkanlığı adaylığını tebrik etmek için görüşme talep ettim. Sonrasında ise biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan tek kalemde İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Kılıçdaroğlu’na İstanbul Sözleşmesi’ni sordum. Cumhurbaşkanı olduktan sonra İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanacak mı? İstanbul Sözleşmesi’ne açılan savaş için önlem alacak mı? Açıkçası bu soruları sormak, konuşmak için gittim. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıktığını, İstanbul Sözleşmesi’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. İkna oldum. Umarım verdiği sözlerin arkasında olur.”

“KILIÇDAROĞLU, HELİN PALANDÖKEN’İN BABASINA SÖZ VERDİ”

Uray; tebessümle, babacan bir şekilde, evden biriymiş gibi karşılandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sağ olsun, bizi çok güzel, sıcak karşıladı. Bizi evimizden biriymiş gibi çok babacan karşıladı. Yanımızda olduğunu söyledi. Güzel bir sohbet oldu.

Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, Tuzla’da Helin adına bir kütüphane açtı. Kemal Bey’i oraya davet etti. Kemal Bey, söz verdi, ‘muhakkak uğrayacağım’ dedi. Genelde davalar hakkında konuştuk. Uğradığımız haksızlıkları, katillere nasıl indirim verildiğini, nasıl bir adalet mücadelesi vermek zorunda kaldığımızı anlattık.

Şunu da söyledim: Bizler yasımızı tutamadık, yas tutma sürecimizde adalet mücadelesi vermek için tweet atmak, kamuoyu oluşturmak zorunda kaldık. Eğer Cumhurbaşkanı olursa bunlar olmadan adaletin sağlanmasını istedik. En azından bunu sağlayın dedik. İsteriz ki bizim gibi aileler olmasın ama eğer olursa da katil lehine bir karar verilecek mi diye adalet mücadelesi vermek zorunda kalmasınlar.”

Uray, son olarak Kılıçdaroğlu’na verdiği iki hediyeyi şu sözlerle anlattı:

“Kendisine iki hediyem oldu. İlki Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik fotoğrafını kara kalem olarak çizdirdim. Bir de kapağında annemin, Rabia Naz Vatan ve Şule Çet’in resmi olan, Muhammed Yavaş’ın kitabı olan ‘Adı Zeynep’ kitabını kendisine hediye ettim. Kitapta öldürülen kadınların hikayeleri, yaşamları anlatılıyor.”

ECEM BALCI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018’de ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı, öldürüp ormanlık alana gömülmüştü. Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak, 27 Aralık 2017'de eğitimine ara vermişti. 5 Ocak'ta kendisinden haber alamayan annesi Esra Ercömert kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kızının kaybolmasından dokuz gün sonra anne Esra Ercömert, Kandıra’nın Kartalkaya Mevkii’nde kayalıklardan denize atlayarak, hayatına son verdi.

EMİNE BULUT

18 Ağustos’ta 2019’da eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

HELİN PALANDÖKEN

‘Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 13 Ekim 2017 tarihinde öğrenim gördüğü liseden çıktığı sırada Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem