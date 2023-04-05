Hükümeti eleştiren A Haber çalışanı işten çıkarıldı: "Depremde olanları, ekonomik sıkıntıları gördüm, her şey belli zaten"

2020 Eylül ayında Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan A Haber’de işe başlayan kameraman Nihat Fındıklı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyeceğini ve oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini söylediği için işten çıkarıldı.

Fındıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “A Haber’den muhalif olduğum gerekçesiyle atıldım. Sesimin duyulmasını istiyorum. Seçimde Erdoğan’ı desteklemeyeceğimi söyledim, üç gün içinde çıkarıldım. Oyum dürüst insan Kılıçdaroğlu Bey’e. Bedel ödemem gerekirse öderim, kararımdan asla dönmem” ifadelerini kullandı.

“İLK BAŞTA HERHANGİ BİR GEREKÇE SUNMADILAR”

Gerçek Gündem’e konuşan Fındıklı, olayın yaklaşık iki hafta önce yaşandığını söyledi. Fındıklı, ilk başta kendisine işten çıkarılma nedeninin söylenmediğini ifade etti:

“Bu olay yaklaşık iki hafta önce yaşandı. İlk başta bana herhangi bir gerekçe sunmadılar. Daha sonra bana işten çıkarılacağım söylendi. Sonradan işten çıkarılmamın nedeni hükümet aleyhinde konuşmam olarak gösterildi.”

“ÇIKARILMA SEBEBİM ‘EKONOMİK DARALMA’ OLARAK GÖSTERİLDİ AMA YENİ İŞE ALIMLAR YAPILMAYA DEVAM EDİLDİ”

Çıkarılma sebebinin ‘ekonomik daralma’ olarak gösterildiğini belirten Fındıklı, sebebin ekonomik sorunlar olarak gösterilmesine rağmen sadece kendisinin işten çıkarıldığını ve yeni işe alımların da yapıldığını söyledi:

“Kendi üstüm tarafından bana işten çıkarılacağım söylendi. Ama sebebini ilk başta kimse bilmiyordu. Bir gün sonra ayın 15’inde resmi olarak işten çıkarılacağım bana deklare edildi. Çıkarılma sebebim ise ‘ekonomik daralma’ olarak gösterildi. Ekonomik daralmadan dolayı işten çıkarıldığım söylendi ama tek çıkarılan bendim. Hatta beni sebep olarak işten çıkarmalarının nedeni ekonomik daralma olarak göstermelerine rağmen başka işe alımları bile yapıldı. Başka alımlar olduğu halde sadece işten ben çıkarıldım.”

“DEPREMDE OLANLARI, EKONOMİK SORUNLARI GÖRDÜM, HER ŞEY BELLİ ZATEN”

İş ortamında hükümeti eleştirdiği ve oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini söylediği için işten çıkarıldığını söyleyen Fındıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha sonra siyasi yorumlarımdan dolayı müdürün beni kovduğunu öğrendim. Hükümeti eleştirmemden dolayı kovuldum. Ben en son kendi aramızda konuştuğumda hükümeti eleştirmiştim. Oyumu da Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi söylemiştim. Hala da böyle düşünüyorum. Depremde olanları, ekonomik sıkıntıları gördüm, her şey belli zaten. Bu konuşmalar aramızda iş ortamında geçen konuşmalardı.”

Kaynak: Gerçek Gündem