A Haber çalışanı 'Oyum Kılıçdaroğlu'na' deyince işten çıkarıldı

2020 Eylül ayında Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan A Haber’de işe başlayan kameraman Nihat Fındıklı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyeceğini söylediği için üç gün içinde işten atıldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fındıklı şu açıklamalarda bulundu;

“Herkese merhaba A haber den muhalif olduğum gerekçesiyle atıldım sesimin duyulmasını istiyorum, seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim üç gün içinde çıkarıldım. Oyum dürüst insan @kilicdarogluk Beye. Bedel ödemem gerekirse öderim kararından asla dönmem.”

“2020 Eylül aydında girdiğim A haberden Erdoğan'ı eleştirmem sebebiyle çıkarıldım, oyumun @kilicdarogluk'a gideceğini ekonominin, depremde olanların akıl dışı olduğunu söyledim ve hızlıca kovuldum.”