Kaftancıoğlu: CHP logolu sahte 'Apoyu çıkaracağız' broşürünü AK Parti gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kaftancıoğlu CHP logolu 'Apo’yu çıkaracağız' yazılı broşür bastıran 2 kişinin AK Parti gençlik kolları yöneticisi olduğunu açıkladı, "Savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?" diye sordu.

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Kaftancıoğlu: CHP logolu sahte 'Apoyu çıkaracağız' broşürünü AK Parti gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Bir matbaada CHP logolu “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” yazılı sahte broşür bastırılması olayında emniyetin görüntülerden tespit ettiği iki kişinin AK Parti İstanbul ve Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici olduğunu duyurdu. 

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili:

1-Kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?

2-Görüntülerle tespit edilen 2 genç AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici. AKP il başkanına bilgi verdim, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Sonucu hep birlikte göreceğiz ancak bildiğim bir şey var ki sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağımız. Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye #AzKaldı." 

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