Akşener'den Gökçek'e: Bu adamın dinozor takıntısı ne, bileniniz var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden Ankara 2'inci bölge 2'inci sıradan aday olan Sedat Aksakallı'nın Keçiören'de bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılıştan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek', eleştirerek, "Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı?" dedi.

GÖKÇEK'E DİNAZOR ELEŞTİRİSİ

Akşener, konuşmasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de eleştirdi. Akşener, "Meşhur bir dinozor parkı var ya. Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı? Şimdi oraya harcanan para 3 kişinin cebine girdi. Tam 16 milyar lira. Şu 16 milyar lirayla neler yapılabilirdi ey gençler. 31 Mart'tan bugüne kadar Ankara çiftçisinin kazandığı para 4,5 milyar lira. Bir tarafta sosyal belediyecilikle çiftçisinin cebine, köylünün cebine 4,5 milyar lira girmesini sağlayan bir anlayış, diğer tarafta 16 milyar lirayı birilerinin cebine koyan jeliboncu arkadaş. İşte şu mukayese bile bu seçimi kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

Akşener, kendisini izlemeye gelen partililerden bir ricada bulunarak, "2 tane oy kullanacaklar. Birisi Kemal'e, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir diğeri de İYİ Parti'ye. Yani orada göreceksiniz; İYİ Parti, güneş. Mührü oraya basacaksınız" dedi.