Akşener'den Gökçek'e: Bu adamın dinozor takıntısı ne, bileniniz var mı?

İYİ Parti Lideri Akşener yaptığı konuşmada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek', eleştirerek, "Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı?" dedi.

Son Güncelleme:
Akşener'den Gökçek'e: Bu adamın dinozor takıntısı ne, bileniniz var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden Ankara 2'inci bölge 2'inci sıradan aday olan Sedat Aksakallı'nın Keçiören'de bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılıştan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek', eleştirerek, "Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı?" dedi.

GÖKÇEK'E DİNAZOR ELEŞTİRİSİ

Akşener, konuşmasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de eleştirdi. Akşener, "Meşhur bir dinozor parkı var ya. Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı? Şimdi oraya harcanan para 3 kişinin cebine girdi. Tam 16 milyar lira. Şu 16 milyar lirayla neler yapılabilirdi ey gençler. 31 Mart'tan bugüne kadar Ankara çiftçisinin kazandığı para 4,5 milyar lira. Bir tarafta sosyal belediyecilikle çiftçisinin cebine, köylünün cebine 4,5 milyar lira girmesini sağlayan bir anlayış, diğer tarafta 16 milyar lirayı birilerinin cebine koyan jeliboncu arkadaş. İşte şu mukayese bile bu seçimi kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

Akşener, kendisini izlemeye gelen partililerden bir ricada bulunarak, "2 tane oy kullanacaklar. Birisi Kemal'e, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir diğeri de İYİ Parti'ye. Yani orada göreceksiniz; İYİ Parti, güneş. Mührü oraya basacaksınız" dedi.

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti Melih Gökçek Ankara
Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: Kaptım bu işi Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: Kaptım bu işi
Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız
Yalancı helva tarifi. Saatlerce kavurmaya gerek yok! Hızlıca hazırlanıyor Yalancı helva tarifi. Saatlerce kavurmaya gerek yok! Hızlıca hazırlanıyor
Sağlık sorunları nedeniyle bir günlük ara vermişti; Erdoğan, Akkuyu'nun açılışına online katılacak, Mersin mitingi iptal Erdoğan, Akkuyu'nun açılışına online katılacak, Mersin mitingi iptal
ÇOK OKUNANLAR
10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç 10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı
Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der
Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi