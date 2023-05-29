İzmir'de oy kullanmayan seçmen sayısında dikkat çeken artış!

İzmir’de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre toplam 3 milyon 44 bin 764 kişi sandığa gitti. 439 bin 887 kişi ise oy kullanmadı.

28 BİNDEN FAZLA OY GEÇERSİZ SAYILDI

İzmir’deki 30 ilçede toplam geçerli oy sayısı ise 2 milyon 976 bin 675 oldu.

Buna göre, 28 bin 89 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 67,13 oranla 1 milyon 998 bin 359 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 32,87 oranla 978 bin 316 oy aldı.

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde toplam 3 milyon 445 bin 505 kişi oy kullanma hakkına sahipti. 3 milyon 110 bin 59 seçmen oy kullanarak tercihini yaptı. Buna göre, 335 bin 446 seçmen oy kullanmadı. Geçerli oy ise 3 milyon 63 bin 673 oldu. 46 bin 386 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 63,31 oranla 1 milyon 939 bin 651 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31,48 oranla 964 bin 470 oy almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem