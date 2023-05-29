CHP’li Barış: 28 Mayıs’ta oy kullanan yabancı seçmen sayısı 240 bin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden göreve seçildi. YSK sonuçlarına göre Erdoğan 27 milyon 725 bin 131, Kılıçdaroğlu 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından en çok tartışılan konulardan biri de Suriyeliler başta olmak üzere yabancı kökenli seçmen sayısı. Peki 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanan yabancı seçmen sayısı kaç? Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu seçmenlerin seçime etkisi ne oldu? CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış ve Sığınmacı Hakları Platformu Üyesi Taha Elgazi Gerçek Gündem için yanıtladı.

DEVRİM BARIŞ: ‘‘OY KULLANAN YABANCI SEÇMEN SAYISI TOPLAM 240 BİN’'

CHP’li Devrim Barış, Gerçek Gündem’in sorusu üzerine oy kullanan yabancı kökenli vatandaş sayısını aktardı. Barış’ın aktardığına göre, rakamlar şöyle:

Suriye doğumlu, 167 bin 703

Afganistan doğumlu, 23 bin 578

İran doğumlu, 21 bin 989

Irak doğumlu 16 bin 630

Libya doğumlu 6 bin ve diğer ülkeler de dahil 240 bin seçmen oy kullandı.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ‘‘18 YAŞ VE ÜZERİ 163 BİN 44 KİŞİ KİŞİ VATANDAŞLIK ALDI’’

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığını, 18 yaş ve üzeri nüfusun ise 163 bin 44 kişi olduğunu bildirmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ‘‘39 BİN 901 YABANCI YATIRIMCI GAYRİMENKUL ALIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLMA HAKKINI ELDE ETTİ’’

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Suriyeli, Afgan, Uygur Türkü, Ahıska Türkü ve gayrimenkul satın alımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancıların toplam sayısı 413 bin 548 olarak belirlendi.

Söz konusu kişilerin 102 bin 750'si çocuk, 237 bin 21'i Suriye uyruklu, 117 bin 164'ü Ahıska Türkü, 12 bin 9'u Uygur Türkü ve 47 bin 354'ü Afganistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca, 39 bin 901 yabancı yatırımcı da gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşı olma hakkını elde etti.

TAHA ELGAZİ: ‘‘SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜMÜ SANDIĞA GİTMEDİ. ÇÜNKÜ BUNLARIN YARISI SANDIĞA GİTMEKTEN KORKUYORLARDI’’

Sığınmacı Hakları Platformu Üyesi ve İnsan Hakları Aktivisti Taha Elgazi, 28 Mayıs seçimlerinin sonucunu oy kullanma hakkını sahip Suriyelilerin ne kadar etkilediği sorusunu cevapladı. Elgazi, vatandaşlık hakkı kazanan Suriyelilerin en az yarısının sandığa gitmekten çekindiğini anlattı:



‘’Son 24 saat içerisinde bazı siyasetçiler ve aynı zamanda Fatih Altaylı seçimlerin sonucunun Suriyeli oy kullanan kişilerin etkilediğini söylüyorlar. Aslında bu bilgi doğru değil. Çünkü Nisan ayının başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli reşit ve oy kullanma hakkına sahip olanların sayısının 130 bin 914 kişi olduğunu söyledi. Ve Suriyeli sığınmacıların tümü sandığa gitmedi. Çünkü bunların yarısı sandığa gitmekten korkuyorlardı, çekiniyorlardı. Ümit Özdağ kişiler yüzünden vatandaş olan Suriyeliler sandığa gitmekten korktu. Bize korkularını aktardılar.

Giyimlerinden, konuşmalarından Suriyeli oldukları belli olur ve bir saldırı, kötü muamele olur diye sandığa gitmekten korktuklarını anlattılar.



İkincisi, 130 bin kişiden sandığa gidenlerin hepsi AK Parti'ye oy vermek zorunda değillerdi. İçlerinde farklı siyasi bakışı, görüşü olanlar da var. Suriyeli sığınmacıları, mülteci statüsüne olsun, geçici kurma statüsü olsun ya da vatandaşta olsun, AK Parti'ye bağlama konusu bence mantıklı değil.



Üçüncüsü sebep seçim öncesi yıllardır Türkiye'deki tüm sorunları mültecilere bağlayarak bazı siyasetçiler başarısızlıktan aslında kaçıyorlar. Bir dönem hükümeti olsun, muhalefeti olsun, her şeyi Suriyeli sığınmacılara bağladılar. Korona oldu, ekonomik krizi oldu enflasyon oranı yükseldi, bu ortamda ne yazık ki iki taraf da konuyu mültecilere bağladılar.”

Kaynak: Gerçek Gündem