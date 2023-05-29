Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: "Siz bilmem nelerle beslenirken, ben çocuğuma erik alamıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen bir yurttaş, çocuklarınının yüzüne bakamadığını söyleyerek, "Bu hale siz düşürdünüz siz düzeltin" diye yazdı.

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Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: "Siz bilmem nelerle beslenirken, ben çocuğuma erik alamıyorum"

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da geride kalırken, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ipi önde göğüsledi.

Seçimlerde Ankara’nın Mamak ilçesinde oy kullanan bir yurttaş, oy zarfına bir de mektup yerleştirdi.

Erdoğan’a oy verdiğini belirten yurttaş, işsiz olduğunu ve çocuklarının yüzüne bakamadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanına “Bu hale siz düşürdünüz, siz düzeltin” dedi.

Yurttaş ayrıca Erdoğan’a “Siz bilmem nelerle beslenirken ben çocuğuma yarım kilo erik alamadım” diye serzenişte bulundu.

Yurttaş oy zarfına koyduğu mektubun tamamında şunları yazdı:

Sayın başkanım pandemi döneminden beri işsizim. Patates soğanla olmuyor. Allah rızası için ülkemizdeki bu sorunu durdur artık. Siz bilmem nelerle beslenirken ben çocuğuma yarım kilo erik alamadım. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum marketin önünden geçerken. Ev kirası 5 bin lira, ucuz çalışan Suriyeliler sayesinde iş yok. Bunları bile bile oyumu sizden yana kullanacağım yaptığınız şeyleri daha güzel yapın. Yaptığınız yanlış şeyleri de düzeltin diye. Unutmadık yokluktan intihar edenleri. Siz düşürdünüz bu hale siz düzeltin.

Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: "Siz bilmem nelerle beslenirken, ben çocuğuma erik alamıyorum" - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan AKP seçim 2023
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