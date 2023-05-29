Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından konuştu: İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine konuştu.

Kalın, Kabine ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt verdi. YSK’nin henüz kesin sonuç açıklamadığına dikkat çeken Kalın, “Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kalın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

“BÜYÜK BİR KATILIMLA GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ YAPILACAK”

Tabi Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.

Bütün bunlardan sonra da tabii bir Kabine'nin açıklanması var. Tabii onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor.

MEHMET ŞİMŞEK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Seçim propagandaları döneminde, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Erdoğan'ın ekonomi kadrosunda yer alacağı iddiaları gündeme geliyordu.

Erdoğan Şimşek'e birkaç kez bakanlık teklifi götürmüş ancak, olumlu yanıt alamamıştı. Kalın, Şimşek'le ilgili de konuştu.

Kalın konuya ilişkin, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Kalın ayrıca Erdoğan'ın Biden dahil birçok dünya lideriyle görüşeceğini söyledi.

Kalın konuya ilişkin şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor.