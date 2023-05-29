Seçim akşamı havaya sıkılan mermiler yağmur gibi yere düştü

Sakarya'da seçim akşamı kutlama yapan bazı kişilerin silahından çıkan mermiler korkuttu. Kiminin önüne, kiminin arabasına, kiminin de evinin çatısına düşen yorgun mermiler panik oluşturdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar kutlama yapmak için sokağa döküldü. 7'den 70'e herkesin bir arada olduğu kutlamalarda caddede vatandaşlar ellerindeki bayraklar ile araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da seçim zaferini silahlarla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama yapan kişilerin havaya sıktığı mermiler ise adeta yağmur gibi yağdı. Kiminin önüne, kiminin arabasına, kiminin de çatı ve yatak odasına kadar giren yorgun mermiler panik oluşturdu.

Kutlamaları izlemek için dışarı arkadaşlarıyla dışarı çıkan Okan Bilgiç ise silahlı kutlama yapan kişilere seslenerek, "Kutlama seslerini duyunca arkadaşlarla dışarı çıktık izlemek için. Bir anda yanımızda ses duyduk ve baktığımızda yerde merminin olduğunu gördük. Verilmiş sadakamız varmış, kafamıza ve başka bir yerimize denk gelebilirdi. Çok şükür bir şey olmadı ama sevinçlerimizi hüzne de çevirmiş olabilirdik. Sevinçlerimize biraz daha dikkat edebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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