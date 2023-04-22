İYİ Parti'den yeni video: Gökyüzündeki yıldızları isteyeceksiniz!

Yeni video yayınlayan İYİ Parti, videoda Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençler buluştuğu görülüyor.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti seçim kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. 

Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun yer aldığı bir video yayınladı. 

İBB'nin açtığı kütüphanelerde gençlerle bir araya gelen Akşener ve İmamoğlu'nun gençlerin sorunlarını dinlediği görülüyor. 

Akşener'in gençlere "gökyüzündeki yıldızları isteyeceksiniz" sözleri videoda vurgulanıyor. 

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seçim 2023 İYİ Parti Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
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