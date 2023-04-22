TİP lideri Erkan Baş: Temel hedef Saray rejimine son vermek

TİP lideri Erkan Baş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Türkiye'nin ikinci yüzyılının geleceği olduğunu söyledi.

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TİP lideri Erkan Baş: Temel hedef Saray rejimine son vermek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin Adana’daki aday tanıtım toplantısında konuştu.”Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Türkiye’nin ikinci yüzyılının güvencesi” olduğunu söyleyen, Baş, temel hedefin ise ‘Saray rejimine son vermek’ olduğunu vurguladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Adana’da aday tanıtım programı gerçekleştirdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katıldığı tanıtım programı, partinin bildirgesinin okunmasıyla başladı. Programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlerde temel hedeflerinin "Saray rejimine son vermek” olduğunu söyledi. Baş, "Bu seçimin temel gündemi Tayyip Erdoğan'ı hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne göndermektir" dedi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'na sahip çıkmaya çağıran Baş, "Emek ve Özgürlük İttifakı, Türkiye'nin ikinci yüzyılının güvencesidir. Bu ülkede ezilen halkların, yoksulların, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin kadınların, işçilerin, gençlerin, tüm ötekilerin yan yana geldiği ve Türkiye'yi yeniden kuracak irade Emek ve Özgürlük İttifakı olacaktır" diye konuştu. (MA)

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erkan Baş Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye İşçi Partisi - TİP
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