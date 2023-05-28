İş dünyasından seçim yorumu: Dün, dünde kaldı

İş dünyası, bugün gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde götürdüğü ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptı. İş dünyasından paylaşılan ilk yorumlarda ihracat ve döviz kurlarına vurgu yapıldı, "yenilik" söylemi kullanıldı.

GÜLTEPE: BAKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Seçmen 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta da büyük bir demokratik olgunlukla sandık başına giderek tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İhracatımızı artırmak için bir önceki dönemde büyük özveri ile çalışan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVDAGİÇ: KARTOPU HIZLANACAK GÜNLER...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, 2023'e dikkat çekerek, “Bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız. Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek şunları aktardı:

"Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."