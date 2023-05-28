Fazıl Say: İnsan olmayı bize hatırlatan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim

Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Fazıl Say: İnsan olmayı bize hatırlatan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ipi önde göğüsledi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter’dan paylaşım yapan Say, Kılıçdaroğlu’na ‘İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı, bize hatırlatan bize sunan’ diye nitelendirerek CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Say, şunları yazdı:

"Başta, yıllardır; Tehtit yerine anlayışı, Kin yerine sevgiyi, İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı,bize hatırlatan bize sunan @kilicdarogluk'na insanlığı için teşekkür ederim Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum 48’iz! İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam."

Kaynak: Gerçek Gündem

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