İmamoğlu: Verdiğimiz her vaadi 50 kez düşünüp, 100 kez çalışıp ondan sonra söylüyoruz

Millet İttifakı'nın 'cumhurbaşkanı yardımcısı' adayı - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler veren İmamoğlu, herhangi bir isim anmadan "Kaynağı nereden bulacaksınız?" sorularına cevap niteliğinde "Verdiğimiz her vaadi 50 kez düşünüp, 100 kez çalışıp ondan sonra söylüyoruz. Verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Aynen Beşiktaş'ta olduğu gibi. Ben bile yoruldum seni dinlerken... Ne mutlu, gerçekten gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, bu sözlerin ardından Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul'da hayata geçirdikleri hizmetlere değindi.

"Çok şey yaptık ama yetmez. Mahmutbey - Mecidiyeköy Hattı'nı açtık. Bu meydanda bir kazımız var. Tarihi kazının sürmesinden dolayı baktık uzuyor, hemen Fulya'ya bağlayarak hizmete aldık. Baktığınız zaman kentin her noktasında özenli davranmanın gururunu yaşıyorum" diye konuşan büyükşehir belediye başkanı, şöyle devam etti:

"Temel atmaya, açılışlara, güzel insanlara hizmete devam edeceğiz. İstanbul'da başardıklarımızı Türkiye'de de başaracağız. Dört yıl önce oluşturduğumuz yönetim modelinde şunu belirlemiştik, 'ihtiyacı gör, hızla organize ol, vatandaşla konuş, iş bitiriciliğini ortaya koy.' Temmuzda '150 günde 150 proje' diye başlamıştık açılışlarımız ve temel atmalarımıza, bu senenin sonuna doğru baktık 190'ı aşıyoruz. Dedik ki, 'Biz mayısa kadar 300 günde 300 proje hedefiyle yola çıkalım.' Mayıs ayı sonunda tamamlamış olacağız. Tamamlayacağız, ama yetinmeyeceğiz.

2024 Mart'ına kadar hem kalan işlerimizi bitireceğiz, hem dört yılda bizi engelledikleri bütün konularla ilgili İstanbul'u ayağa kaldırıp tarihin en büyük yatırımlarını yapacağız."

'ALLAH ŞAHİTTİR Kİ KİMSEYİ BİRBİRİNDEN AYIRT ETMEDİK'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın kendisinden önce hem hizmetleri anlattığını, hem de önümüzdeki 20 yılda yapılacakları 2-3 senede bitirmek için kendisinden müsaade istediğini esprili bir şekilde dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un her ilçesine eşit davranarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bakın, İstanbul'da Üsküdar o partili olabilir. Beykoz şu partili olabilir. Sarıyer CHP'li olabilir. Şimdi biz Allah şahittir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz andan itibaren kimseyi birbirinden ayırt etmedik. Benden önceki dönem belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız var. Bizimle görüşmeyi bile yapmadılar. Bu kadar partizan davranmayı ne yazık ki bu cennet vatanın, bu güzel İstanbul'un üzerine kara bulut gibi çökerttiler. (Yuhalamalar üzerine) Yuhlamayın, değmez, ağzınız yorulmasın."

'KAYMAKAM, KORKUDAN MUHALEFETSE BİR SEÇİLMİŞİN YANINA GİDEMİYOR'

İmamoğlu, bürokraside yaşanan partizanlaşmayı da eleştirdi: "Şu kardeşiniz beni arayan hangi görevli olursa olsun... Bu memleketin bürokratının başımızın üzerinde yeri var... Ama baktığınız zaman kaymakam, korkudan muhalefetse bir seçilmişin yanına gidemiyor."

'PARTİZANLIK YAPAN CAN YOLDAŞIM DA OLSA CANINA OKURUM'

Son olarak Beşiktaşlılardan kendilerine destek olmalarını isteyen İmamoğlu, Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimi için "Bu seçimi Millet İttifakı kazanacak, doğru. İçinde altı siyasi parti var, o da doğru. Ama biz bu seçimde 'kazandık' demeyeceğiz. Bu seçim 81 milyonun kazanacağı bir seçim. İttifak değil, millet kazanacak millet. Size söz veriyorum, partizanlık yapan can yoldaşım da olsa canına okurum" dedi; sözlerini şöyle noktaladı:

"Bilin ki kadromuz çok güçlü. Sadece 13. cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ya da sadece Meral Akşener Hanımefendi değil... Orada dört güçlü lider daha var. İstanbul'dan kardeşiniz var orada. Size selamlarını getirdim, aynı mücadelenin içinde olan Mansur Yavaş var orada. Oyunuzu istiyoruz."