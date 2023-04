Kılıçdaroğlu: Kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Mitinginde yurttaşlara hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'ndan önce yurttaşlara Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seslendi.

Yurttaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsizliğin ve enflasyonun arttığını belirterek, "Size namus sözüm var, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Hiç kimse namerde muhtaç olmayacak" dedi.

Yandaşlara aktarılan kaynakların yeniden millet için kullanılacağını da belirten Kılıçdaroğlu; "21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son kuruşuna kadar millete vereceğim. Mütedeyyin kardeşlerime seslenmek istiyorum, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz?" ifadeleriyle yurttaşlara seslendi.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİDEN, ADALETTEN, HAKTAN, HUKUKTAN, KUL HAKKINI SAVUNANLARDAN YANA MISINIZ?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"SİZİN HAKKINIZI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİM"

"Kadim bir şehirdeyiz. Sevgili gençler ilk sözüm sizlere. Afyon'da ilk kez kullanacak olan gençlerin sayısı 42 bin 362. Demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan, kul hakkını savunanlardan yana mısınız? O zaman sandığa gidecek demokrasiden, haktan, hukuktan yana oy kullanacaksınız. Benim de sözüm var: Asla başınızı öne eğmeyeceğim, hayaliniz neyse onu gerçekleştireceğim. Gençler büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz işsizsiniz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır bunu da biliyorum. Bütün sorunları çözeceğiz. Mülakatı bitireceğim. Kul hakkını, sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim."

"DEVLET TAŞERON, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRMAZ"

"Afyon'da iş kurumuna başvuran sayı 30 bin, o da resmi. Bunun çözülmesi lazım. Taşeron işçileri buraya gelecekti izin vermediler. Onlara kadro sözünü dile getirdim. Bir gruba yaptılar, bir gruba yapmadılar. Devlet taşeron çalıştırmaz, sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz. Ne dedik Bay Kemal geliyor. Geleceğiz, çözeceğiz."

"HALKI ALDATANLARA OY VERECEKMİSİNİZ?"

"Size geldiler söylediler hızlı tren getiriyoruz. 2013'te temeli attılar, 2018'de bitecek dediler, şimdi de 2025'te bitecek dediler. Halkı aldatanlara oy verecek misiniz? Sizden sözünde duran, vaadini yerine getiren siyasetçiler için oy kullanmanızı istiyorum.

Şeker fabrikalarını sattılar. Geleceğim, o şeker fabrikasını alacağız ve yeniden Afyonluların hizmetine sunacağız. 34 yıl sonra Türkiye şekeri ithal etti. Sadece şekerle kalmadılar. Memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de milliyetçiyiz diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar."

"SANDILAR Kİ BAY KEMAL BUNLARI GÖRMEYECEK"

"Londra'nın bir mahallesinde bir bölümü alıp kapattılar. Londra'ya kaçırdıkları paraları getireceğim. Sandılar ki Bay Kemal bunları görmeyecek! O gökdelene harcadıkları paraları, Londra'ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim.

Beşli çeteler diyorlar ki: "Bu adamın ayağını nasıl kaydırırız?" Ben kul hakkı yemem, kul hakkı da yedirmem.

Saraylarda oturmak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü var oraya gideceğim. Onlar için yandaş var benim için vatandaş var."

"KUL HAKKI YİYENLERE OY VERECEK MİSİNİZ?

"Size namus sözüm var, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Hiç kimse namerde muhtaç olmayacak.

Rapor yayımlandı 60 okul depreme dayanıklı değil. Afyon'da 60 okul neden yapmıyorlar. Beşli çeteye yapıyorlar. 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son kuruşuna kadar millete vereceğim.

Mütedeyyin kardeşlerime seslenmek istiyorum, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oyu bizim inançlarımızı sömüren insanlara vermeyeceğiz."

"SİNAN ATEŞ'İN FAİLLERİNİ BULACAĞIM, YARGIYA TESLİM EDECEĞİM"

"Sinan Ateş ile ilgili pankart açıldı. Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Ankara'nın göbeğinde ateş edeceksin, bir kişiyi öldüreceksin, dosyası gizli! Niye gizli kardeşim! Dürüst olduğu, ahlaklı olduğu, vatansever olduğu, Ülkücü olduğu için vuracaksın, Bay Kemal bunu seyredecek! Seyretmem! Failleri bulacağım, hepsini yargıya teslim edeceğim."

GÜLTEKİN UYSAL: ORGANİZA SUÇ ŞEBEKESİ HALİNE GELMİŞ BİR İKTİDARLA MÜCADELE EDİYORUZ

Kürsüye ilk olarak çıkan Gültekin Uysal, "Biz 85 milyonun geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Biz bir büyük ülkeyiz. Bu coğrafyada kendi insanımıza 'giderlerse gitsinler' diyemeyiz. Kendi insanımızı yoksulluğa mahkum edemeyiz. 20 yıldır Türk milleti bu doymak bilmez iktidardakilere yetki verdi. Yetki yetmedi, güç istediler... Onu da verdi! Güç yetmedi, mutlak güç istediler, onu da verdi. O da yetmedi dilimizden dökülenler kanun haline gelsin istediler. Şaibeli bir referandumla da olsa milletimiz buna da yetki verdi. Milletimizin 20 yıllık bu iktidara bu kadar yetkisi vermesine rağmen hala mazaret" ifadelerini kullanarak iktidarı eleştirdi.

Gültekin Uysal; "Bizim derdimiz sadece bir iktidar değişikliği değildir. Bu coğrafyada anaların, evlatlarının yerine mezar taşlarına sarılmasın istiyoruz. Bu coğrafyada doğan insanlarımız güven içerisinde geleceğini arasın istiyoruz. Bunlar mevsimlik milliyetçi, her kalıba girerler. Türkiye'de 20 yıldır bir parti olma hüviyetinden çıkmış adeta yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı organize bir suç şebekesi haline gelmiş bir siyasi iktidarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: BİZİM İNANCIMIZDA YANLIŞ YAPARSA İLK DAVA EDİLMESİ GEREKEN CUMHURBAŞKANIDIR

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; "Sadece işsizler sıkıntı çekmiyor. Esnaf da emekli de memur da büyük bir sıkıntı içinde. Sadece ekonomik değil, sosyal yönden de sorunlarımız var. Özellikle iktidarda bulunan arkadaşlar kardeşliği pekiştirecek ifadeler kullanacaklarına bizi düşmanlaştıracak ifadeleri kullanmaktan çekinmiyor. Biz buna rıza göstermiyoruz" ifadeleriyle ekonomik krizin sorumlusu olarak işaret ettiği iktidarı eleştirdi.

Karamollaoğlu; "Doğru zaman, doğru adam diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var ama bugünkü adama değil. Bu sistemin kurucusu, bu sistemin manisi olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar. Bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Bundan kurtulmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, 1974 yılında Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan tarafından kurulan CHP MSP koalisyonunu hatırlatarak; "Ecevit ve Erbakan koalisyonlarında muazzam adımlar atıldı. 2 sene önce afyon ekimi yasaklanmıştı. İlk atılan adımlardan bir tanesi afyon ekimini serbest bırakmak. Afyonkeş yetiştirmek için değil. Afyon ilaç sanayinin temelini oluşturur. Alkoloid fabrikasını da bunun için Afyon'da kurma kararı alındı. Temel atma merasiminde buradaydım. Elbette onun gibi bugün atılması icap eden birçok temel var. Yüzlerce temel atmamız gerekiyor desem hata etmiş olmam. Biz sadece Afyon'u değil ülkemizin bütününü ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'mizin yaşanabilir bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Her görüşten, her fikirden, her inançtan arkadaşlarımız 'ne kadar güzel bir memlekette yaşıyorum' diyebilmeli. Bizim hedefimiz bu. Bunun gerçekleşmesi için en önemli adım adaletin tesisidir. Adalete güven olmadan bir ülkede, huzur, barış olmaz. Bugün siz cumhurbaşkanını dava edemezsiniz. Bizim inancımızda eğer bir yanlış yaparsa ilk dava açılması icap eden insan cumhurbaşkanının bizzat kendisidir. Her türlü yanlışı yapacaksınız, her türlü hakarette bulunacaksınız! Elbette biz buna rıza gösteremeyiz" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı karşısında kendisini dokunulmaz hale getirildiğini aktardı.

Temel Karamollaoğlu; "Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var. Biz bu adımla 6 siyasi parti bir araya geldik, Sayın Kılıçdaroğlu'nu geçmiş tecrübesine bakarak, dürüstlüğüne, samimiyetine, beceresine önem vererek cumhurbaşkanı adayımız yapmaya karar verdik. Bu önemli bir adım. Bundan dolayı Allah nasip ederse, doğru zamanda doğru insanı cumhurbaşkanı yaparak problemleri çözmekte en önemli adımı atmış olacağız" dedi.

Karamollaoğlu dün canlı yayında rahatsızlık geçiren ve bugünkü programlarını da iptal eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.