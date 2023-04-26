Akşener, Erdoğan'a seslendi: Sen kimi gömüyorsun?

GERÇEK GÜNDEM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri mitinginde konuşuyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlara seslenen Yavaş, “Bundan sonra temiz siyaset gelecek, ‘yuh’u da ortadan kaldıracağız. Koltuğu bırakmak istemiyorlar, bütün mesele burada” dedi.

Yavaş şunları söyledi:

“Sevgili Kayserililer biz seçime gidiyoruz. Bu millet kimi seçerse seçecek sonra herkes evine dönecek. Maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onlar çok hakir görerek siz anlarsınız diyerek seçime girmek serbest ama kazanmak yasak gibi bir davranışa giriyorlar. Sayın Akşener’e parti kurulduğundan beri yapılan saldırılar iftiralar ve bunların karşılığında kimsenin cezalandırılmaması. Bunu niye anlatıyorum. Şuan hala korku ve nefret siyaseti aynen devam ediyor. Ben şöyle bakıyorum olaya. Millet İttifakı’ndan kimse Cumhur İttifakından kimseye ağzını açıp tek bir laf yapmıyor. ama bizler konuşmaya başlayınca illet zillet bir sürü laflarla karşılaşıyoruz.

Koltuğu bırakmak istemiyorlar bütün mesele burada. İftiranın birisi şu Diyaneti kapatacaklarmış. Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerde söylüyorlar Camide. 2019’da aday olduğumuzda yine aynı sözlerle karşılaştık. Arınç eski belediye başkanına ‘Ankara’yı parsel parsel sattı’ demedi mi? Rantların devam etmesi için yalan söylediler. Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik.

Ayrıca bizden önceki yönetim metroyu beceremediği için Ulaştırma Bakanlığına devretmiş bir sözleşme yapılmış burayı belediye işletecek ve borcunu ödeyecek. 28 Nisan’da bir kararname çıktı ve 1,6 milyar lirayı Ankara’nın cebinden aldılar. Dediler bu kadar parayı nerden buluyorlar. Çalmazsan çırpmazsan yedirmezsen bu para bulunuyor."

HÜDA PAR TEPKİSİ

"Son günlerde ağızlarına sakız yaptıkları konuyu getiriyorum. Biz seçilirsek Ankara’da 30 bin kişi işten atılacak. Ben de dedim bir Allah’ın kulunu atarsam namussuzum şerefsizim dedim. Şimdi de kamuda çalışan personele işten atacaklar diyorlar. Biz kazandıktan sonra tabelalardaki TC’yi yeniden taktık. Yok bunlar PKK’lılarla görüştüler falan. PKK ile en fazla görüşen kim. Kendileri. Dün de sahte bir broşür dağıtmışlar Öcalan serbest kalacak diye. Ben ve Akşener olduğu sürece bebek katilini kimse dışarı çıkaramaz. Ama ben yine kararlı bir şekilde diyorum çıkarırsa yine bunlar çıkarır.

HÜDA PAR’ı biliyorsunuz. Genel Başkanı Meclis’te yemin edecek misiniz? dediler ‘Bir bakacağız’ dedi. Dün Tuğrul Türkeş 'sözlerini kabul etmiyorum' dedi. Bugün de Bülent Turan ittifaka dahil değil dedi. Çünkü çok sıkıştılar. Kandil’dekiler Millet İttifakı’nın toplanmasını zorlaştıracak açıklamalar yapmaya başladı.

Millet İttifakı, 2 bin 400 maddelik mutabakat metnini ortaya koydu bu mutabakat metninin dışında kim ne diyorsa yalan söylüyordur."

ERDOĞAN'A SESLENDİ: SEN KİMİ GÖMÜYORSUN?

Mansur Yavaş'ın ardından konuşan Meral Akşener, "Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım, buna da kalpten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti sert sözlerle hedef almasına tepki gösteren Akşener, "Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım, Recep bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir" diye belirtti.

Akşener konuşmasının devamında "Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum, kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem