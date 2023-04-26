Listelerinde HÜDA PAR'lı adaylara yer veren AKP: Cumhur İttifakı'na dahil değiller

Kamuoyunda Hizbullah'ın yasal kolu olarak bilinen ve seçime giden süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan, bunun üzerine dört milletvekili adayına AKP listelerinden yer verilen HÜDA PAR'la ilgili iktidar partisinden dikkati çeken bir açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV yayınında değerlendirmelerde bulunurken "HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı" diye konuştu.

Seçime AKP listelerinden girecek olan HÜDA PAR'lılar şöyle:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu , AKP listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sırada yer aldı.

, AKP listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sırada yer aldı. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir , AKP listelerinde Gaziantep 6. sırada yer aldı.

, AKP listelerinde Gaziantep 6. sırada yer aldı. HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı , AKP listelerinde Batman 2. sırada yer aldı.

, AKP listelerinde Batman 2. sırada yer aldı. HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AKP Mersin 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

TÜRKEŞ'İN SÖZLERİ Mİ ETKİLİ OLDU?

İttifakta yer almayan bir partiye listelerde neden yer verildiği merak konusu olurken, akıllara partide bir dönem Başbakan Yardımcılığı da yapan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in dün sarf ettiği sözler geldi.

Türkeş, Radyo Sputnik'te katıldığı programda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor" ifadesinin hatırlatılması üzerine şunları söylemişti:

"Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR'dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim."

AKP içinde Türkeş gibi düşünenlerin sayısının azımsanamayacak bir oranda olduğu belirtiliyor.