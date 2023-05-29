İkinci turda Kürt oylarının etkisi ne oldu, alternatif senaryoda sonuç nasıl şekillenirdi?

Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonlanan final turundaki Kürt oylarının etkisini değerlendirdi.

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İkinci turda Kürt oylarının etkisi ne oldu, alternatif senaryoda sonuç nasıl şekillenirdi?

Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, kişisel Twitter hesabında yayınladığı notlarla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların yüzde 47.84'ünü aldığı, ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.15'yla bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiği seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

İki tur arasında sandığa giden kişi sayısının yaklaşık 2 milyon azaldığını, bu oyların en fazla dörtte biri için "Kürt oyu" denilebileceğini söyleyen Ruhavioğlu, alternatif senaryolara da değindiği analizinde yorumlarına şöyle devam etti:

"Açıklama çalışayım: İlere tek tek bakmak yerine daha genel, resmî olarak doğu ve güneydoğu denilen bölgelerinin tümüne bakalım; sandığa katılım; Güneydoğu'da yaklaşık 232 bin, Doğu Anadolu'da yaklaşık 175 bin düşmüş.

İki bölgede düşüş toplamı 406 bin. Bu oyların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmiş olsaydı seçimin sonucu şöyle olurdu: Erdoğan: %51,8 / Kılıçdaroğlu: %48,2.

Dolayısıyla katılımın Türkiye genelindeki düşüklüğü daha baskın bir etken olarak görülüyor, Kürt seçmenin katılımındaki düşüş daha zayıf bir etken (min:0,2/max:0,5 p).

Doğu ve Güneydoğu'da katılım her iki turda da Türkiye ortalamasıyla aynı olsaydı ve firelerin hepsi Kılıçdaroğlu seçmeni olsaydı, ikinci turun sonucu şöyle olacaktı: Erdoğan: %51,2 / Kılıçdaroğlu %48,8. Yani görünen o ki Kılıçdaroğlu'na esas kaybettiren faktör, ikinci turda katılımın Türkiye genelindeki düşüklüğü olmuş.

Ek: 'Doğu ve Güneydoğu' genelinde, iki tur arasında Kılıçdaroğlu oyu yaklaşık 133 bin azalırken Erdoğan oyu yaklaşık 94 bin artmış. Sandığa katılım azaldığı için oransal olarak Kılıçdaroğlu 0,4 ve 0,2 artış yaşamış. Erdoğan’daki artış 3,7 ve 2,7.

'KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETMESİNİ ÖNLEYEMİYORDU'

Sonuç olarak şuraya varmak mümkün: Kılıçdaroğlu kazansa Kürt oylarıyla kazanmış olacaktı ama özellikle ikinci turda katılım Türkiye genelinde düşmüş olduğu için, Kürt oyları her iki turda Türkiye ortalamasına denk olsa bile kazanan-kaybeden dengesini değiştirmeye yetmiyor, Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesini önleyemiyordu."

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