İddia: AKP'nin Konya milletvekili adayı oyunu Ankara'da kullanacak
AKP'nin Konya milletvekili adayı Meryem Göka'nın oyunu Ankara'da kullanacağı ortaya çıktı.
Türkiye yarın seçime gidiyor. 81 ilde kurulan sandıklarda 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak.
Seçime son saatler kala usulsüzlük endişeleri hala sürüyor.
Gazeteci Enes Turbil'in haberine göre, AKP’nin Konya’da milletvekili adayı Meryem Göka, oyunu Ankara'da kullanacak. Turbil bilginin, AKP Konya İl Başkanlığı tarafından paylaşıldığını söyledi.
AK Parti’nin Konya’da tanınmayan Milletvekili Adayı Meryem Göka, oyunu Ankara'da kullanacak.— Mücahit Enes Turbil (@EnesTurbil) May 13, 2023
▪️Bilgi, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
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