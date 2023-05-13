Seçime 1 gün kala Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati liderine ziyaret

Türkiye yarın seçime gidiyor. Siyasi parti liderleri bugün son kez mitingleri düzenledi. Saat 18.00 itibariyle ise seçim yasakları başladı. Bu saat itibariyle hiçbir lider seçim propagandası yapamayacak.

Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kuralı tanımadı. Seçim tarihi boyunca Türkiye bugün bir ilke imza attı. Seçime saatler kala Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya'ya gitti.

Erdoğan'ın akşam namazı öncesinde toplanan kalabalık camii içerisinde tekbir getirdi.

Erdoğan, seçim çalışmaları sürecinde camii önünde yaptığı açıklamalarla "dini, propaganda aracı" olarak kullanmakla eleştirilmişti.

İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİNE ZİYARET

Erdoğan, Ayasofya'ya gitmeden önce İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi’yi ziyaret etti. O ziyarete ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.