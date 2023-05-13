Bahçeli'nin dil sürçmesi gündem oldu
Antalya mitinginde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşadığı dil sürçmesi sosyal medyada gündem oldu.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 1 gün kalan partiler bugün son mitinglerini yaptı.
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Antalya'da partililere seslendi.
Bahçeli’nin yaptığı konuşmada dilinin sürçmesi sosyal medyada gündem oldu.
Bahçeli konuşmasında “Sam, Toni, Coni, Herkel, Frank alayı birden Recep Tayyip Erdoğan’ı silkmeye kalksalar başaramazlar” ifadelerini kullanıyor.