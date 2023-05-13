Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin Göksun ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-13
Saat:16:53:15 TSİ
Enlem:38.04 N
Boylam:36.56 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4xywOHhavg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi