Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, depremin Göksun ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.

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