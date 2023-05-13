Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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