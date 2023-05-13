Dünyanın en yaşlı aslanlarından Loonkiito öldürüldü

Kenya'da 19 yaşındaki Loonkiito'nun, çiftlik hayvanlarını avlandıktan sonra çobanlar tarafından mızrakla öldürüldüğü belirtildi.

Dünyanın en yaşlı aslanlarından Loonkiito öldürüldü

Kenya’da dünyanın en yaşlı aslanlarından biri olduğu düşünülen Loonkiito, çobanlar tarafından mızrakla vurularak öldürüldü. 19 yaşındaki aslanın Kenya'nın güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı ile sınır komşusu olan Olkelunyiet köyünde, çarşamba akşamı çiftlik hayvanlarını avlandıktan sonra öldürüldüğü belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Aslanların korunması ile ilgili faaliyet yürüten “Lion Guardians” (Aslan Koruyucuları) örgütü, Loonkiito’nun “Afrika’nın ve tüm ekosistemin en yaşlı erkek aslanı olduğunu” söyledi. Aslanların pek çoğu doğal hayatlarında 13 yıl kadar yaşıyor. Dünya Yaban Hayatı Federasyonu'na göre, aslanların neredeyse tümü Afrika'da, küçük bir kısmı da Hindistan'da yaşıyor.

'YİYECEK ARAMAK İÇİN KÖYE GELDİ'

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, aslanın yaşlı ve zayıf olduğunu ve yiyecek aramak için parktan köye geldiğini belirtti.  Jinaro, Loonkiito’nun ülkedeki en yaşlı aslan olup olmadığını doğrulamadı ancak “çok yaşlı” olduğunu belirtti.

Lion Guardians, ülkedeki kuraklığın yaban hayatı için avlanmayı giderek zorlaştırdığını bu nedenle aslan-insan çatışmalarının giderek daha fazla arttığını aktardı. Örgüt, aslanların çaresizlik içinde çiftlik hayvanlarını avlamak için yerleşim yerlerine girdiğini kaydetti

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