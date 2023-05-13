Fransız gazeteci duyurdu: Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne saldırmakla suçlanan eski SADAT üyesi gözaltına alındı

Fransız gazeteci Gauillaume Perrier, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 3 Mart'ta düzenlenen saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan kişinin 'eski bir SADAT üyesi olduğunu söylediğini' duyurdu.

Perrier gelişmeyi sosyal medya hesabından “kendisini SADAT’ın eski paralı askeri olarak tanıtan şüpheli Paris’te gözaltına alındı” ifadesiyle duyurdu.

Fransa'da Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne saldırmakla suçlanan ve SADAT'ın eski bir üyesi olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. Fransız gazeteci Gauillaume Perrier, 3 Mart’ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne saldıran ve kendisini 'eski bir SADAT üyesi' olarak tanıtan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransız Le Point gazetesinden Perrier, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Kendisini SADAT’ın eski paralı askeri olarak tanıtan şüpheli Paris’te gözaltına alındı” ifadeleriyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

23 Aralık 2022’de aralarında Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin de bulunduğu üç farklı yere saldırı düzenlenmiş ve en az üç kişi hayatını kaybetmişti. Üç kişiyi öldüren saldırgan, silahlı saldırı düzenlendiği kuaförde yakalanmıştı. William M. (69), cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanıyor.

Euronews'un aktardığına göre, 22 Mart'ta Le Point'da yayınlanan bir özel haberde polis korumasına rağmen bir kişinin kültür merkezine saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.