Batmanlı güreşçilerden 16 madalya

Mardin’de düzenlenen okul sporları Güreş Bölge Şampiyonası’nda Batman Güreş Takımı, 12 birincilik ve 4 ikincilik alarak büyük bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisinde 41 kiloda Muhammed Ahmet Uruğ, 44 kiloda Osman Kaplan ve 52 kiloda Hüseyin Aslan birinci oldu.

Gençler B kategorisinde 44 kiloda Muhammed Mustafa Alpar, 48 kiloda Cemil Efetürk, 48 kiloda Emre Tuncer ve 55 kiloda Furkan Kara birinci olurken, 55 kiloda Harun Kaplan, 60 kiloda Muhammed Yağmahan, 60 kiloda Muhammed Akdemir, 70 kiloda Halit Göçmen, 92 kiloda Muhammed Emin Atıl ve Muhammed Furkan Bulut da 92 kiloda ikinci oldu.

Gençler A kategorisinde ise 60 kiloda Furkan Sakçak, 60 kiloda Baran Erdem ve 65 kiloda Ali Korkmaz 65 kiloda şampiyon oldu.

Kaynak: İHA