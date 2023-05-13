Yan yatan otomobildeki gençleri vatandaşlar kurtardı

Denizli’de kazaya karıştıktan sonra bariyere çarpması sonucu yan yatan otomobildeki 4 genç, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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Yan yatan otomobildeki gençleri vatandaşlar kurtardı

Denizli'de, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde, A.E.’nin kullandığı  otomobil, dikkatsizlik sonucu aynı istikamete seyir halindeki 20 AES 333 plakalı araca sağ arka kapısından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan A.E.’nin aracı yan yattı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar araçta bulunan 4 genci kurtarmak için el ele verdi. Vatandaşlar kısa sürede yan yatan otomobildeki 4 genci, kapıları açarak kurtardı. Kazanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı ve bir süre trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

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