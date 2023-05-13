ETÜ’lü öğrenciler özel gereksinimli çocuklara eğitim verecek

Rehabilitasyon merkezlerinin spor eğitmeni ihtiyacını karşılamak ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri için yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen protokol kapsamında, öğrencilere 16 hafta süresince ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Mehmet Işık tarafından eğitim verildi. Özel gereksinimli çocuklara yönelik uygulamalı spor ve egzersiz eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, başarılı olan kursiyerlerin rehabilitasyon merkezlerinde eğitmen olarak görev alabileceğini belirterek: “Programımızın engelliler haftasında olması oldukça güzel bir tevafuk oldu. Üniversitemizde bilimsel çalışmalara olduğu kadar toplumun genelini ilgilendiren konulara da önem veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Doğu Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle spor bilimleri fakültesi 4. sınıf öğrencilerimiz kapsamlı bir eğitim sürecinden geçerek bugün sertifikalarını almaya hak kazandılar. Ayrıca bu sertifika ile öğrencilerimiz özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim verebilecek eğitmenlerin yetiştirilmesine de katkı sağlayacak. Bir kez daha bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, böylesine anlamlı bir projenin içerisinde yer alan öğrencilerimize de gönülden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA