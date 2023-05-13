Hamas’tan İsrail saldırılarına yönelik açıklama: Gerilimin azaltılması çabalarına ateşle karşılık veriyorlar

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim ateşkes çabalarına rağmen sürerken, Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail'in "gerilimin azaltılmasına yönelik çabalara saldırganlıkla karşılık verdiğini" belirtti.

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Hamas’tan İsrail saldırılarına yönelik açıklama: Gerilimin azaltılması çabalarına ateşle karşılık veriyorlar

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, çatışmaların başladığı 9 Mayıs’tan bu yana Filistinli grupların arabulucularla gerilimin azaltılması konusunda görüştüğünü söyledi. Kasım, "Ancak İsrail, gerilimin azaltılması için sürdürülen çabalara sürekli saldırarak karşılık veriyor. İsrail'in direniş gruplarının liderlerine yönelik suikastları yoğunlaştırdı ve Filistinli ailelerin evlerine saldırılarını artırdı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 9 Mayıs sabahındaki saldırılarıyla olayların başladığını vurgulayan Kasım, çatışmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını duyurarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı. İsrail saldırılarında şimdiye kadar altısı çocuk üçü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar, bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
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