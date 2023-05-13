Otomotiv üretimi nisanda arttı, ihracat geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, nisan ayında otomotiv üretimi yüzde 5,2 artış gösterdi. İhracat ise dolar bazında yüzde 0,6 geriledi.

Otomotiv üretimi nisanda arttı, ihracat geriledi

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 479 bin 330 adet, otomobil üretimi ise 295 bin 688 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 350 bin 78 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 56 oranında arttı ve 252 bin 819 adet olarak gerçekleşti.

Bloomberght'te yer alan habere göre, ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 56 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63 arttı.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 22 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 329 bin 240 adet, otomobil ihracatı ise 205 bin 398 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12, euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 artarak 3,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. (

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