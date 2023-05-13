Ekrem İmamoğlu'nun Pendik mitingine katılan gençlere saldırı

Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'teki mitinginin ardından CHP'li gençlere saldırı düzenlendi. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, saldırganların AK Parti seçim bürosundan çıkıp gençlere saldırdığını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Pendik mitingine katılan gençlere saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un Pendik ilçesindeki mitinginin ardından CHP'lilere saldırıya uğradı.

AKP'nin seçim bürosundan çıkanların CHP'li gençlere saldırdığını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hukuk yoluyla hesap soracaklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Pendik’te ki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!" ifadelerini kullandı. 

Canan Kaftancıoğlu, yaralanan CHP'li gençlerden biriyle telefonda görüştü. Kaftancıoğlu, gence "Provokasyonlarına, şiddetlerine yarın inşallah hep beraber, bir daha gelmemek üzere son vereceğiz" dedi. 

Kaftancıoğlu'nun sağlık durumunu sorduğu genç, "Araya aldılar, kafama çok tekme yedim orada. Şu an ambulanstayım hastaneye gidiyorum" diye konuştu.

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