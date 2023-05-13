Liderler yarın nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde liderlerin oy kullanacağı okullar belli oldu.

Liderler yarın nerede oy kullanacak?

Türkiye yarın seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

İşte liderlerin oy kullanacağı yerler...

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda Oy kullanacak.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oyunu kullanacak. Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.

Etiketler
seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Meral Akşener
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
Türkiye yarın seçime gidiyor; Kaç sandık kuruldu, kaç seçmen oy kullanacak? Kaç sandık kuruldu, kaç seçmen oy kullanacak?
Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler
Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor