Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana'

Yeşil Sol Parti bugün, final mitingini İstanbul-Yenikapı’daki gösteri alanında yaptı. Mitinge katılan yurttaşlar, yarın yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini anlattı.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Yeşil Sol Parti’nin final mitingi İstanbul, Yenikapı miting alanında yapıldı. Mitinge Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, TÖP temsilcisi Nilay Kuş, SMF temsilcisi Barış Kayaoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve milletvekilleri katıldı.

Mitinge ilgi oldukça yüksekti. Miting alanına girişlerde diğer partilerin mitinglerine nazaran ekstra fazla polis kontrol ve arama merkezi olduğu dikkat çekti.

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' - Resim : 1

Özellikle kadın sayısı fazlaydı. Yeşil Sol Partililer, seçimi Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından emin. Kılıçdaroğlu’na çok güvendiklerini söyleyen seçmenler, kendisinin Türkiye’deki her yurttaşa eşit ve hakkaniyetli yaklaşacağını vurguladı.

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' - Resim : 2

İstanbul’un her noktasından seçimi izlemeye gelen seçmenler, miting için heyecanlı olduklarını söyleseler de asıl heyecanın yarın gece yani seçim gecesi olacağını vurguladı.

Yenikapı miting alanı neredeyse tamamen doldu. Seçmenler arasında ailesiyle veya sevgilisiyle mitingi izlemeye gelenlerin de sayısı fazlaydı. Aileler, çocuklarıyla birlikte mitinge katılmıştı.

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' - Resim : 3

Konuştuğumuz Kürt seçmenler, yarın yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun açık ara farkla Erdoğan’ı yeneceğinden çok emin. Bu seçimleri muhalefetin kazanması durumunda kendileri için de Türkiye için de yeni bir başlangıç olacağını söyleyen Kürt yurttaşlar, Ümit Özdağ ve Devlet Bahçeli’nin Amedspor ile ilgili söylediklerine epey tepkiliydi.

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul mitinginden izlenimler: 'Kürtlerin iradesi şüphesiz Kılıçdaroğlu’ndan yana' - Resim : 4

Muharrem İnce’nin seçimlerden çekilmesi ile ilgili de konuşan seçmenler, adayların arasında en eşitlikçi olanın Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyorlardı.

Mitingte geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de sokak sanatçısı olan ve bir kişinin istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürülen Cihan Aymaz ile ilgili dövizler taşındı.

Mitinge katılan genç bir erkek seçmen ‘‘Her daim direnişteyiz’’ diyerek seçimle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Kesinlikle kazanacağız. Bunun başkası kurtuluşu yok. Kazanmak zorundayız. Kazanacağımıza inandığımız için buradayız. Her türlü partimizin arkasındayız. Buradan da tutsak Sayın Selahattin Demirtaş'a çok çok selam iletiyorum. Ayrıca Ümit Özdağ ‘sözde Amedspor yoktur’ diyor. Sözde Kürt yoktur diyorlar. Kürt vardır, Amedspor vardır. Kürt'ün iradesi vardır. Biz her daim buradayız. Her daim direnişteyiz. Direneceğiz. Kaybetsek de direneceğiz. Direniş her daim, her yerde devam edecek."

Muharrem İnce’nin Kürtlerle ilgili söylediklerinden rahatsız olduğunu anlatan genç bir kadın, Kılıçdaroğlu’nu bu seçimlerde neden desteklediğini anlattı. Genç kadına göre, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olduğundan dil din ırk fark etmeden eşit ve adaletli olacak:

"Muharrem İnce'nin bize, Kürtlere sosyal medyadaki tutumunu hepimiz görüyoruz. Şu anda bizim amacımız Kürt'ün mecliste yumruğunu sağlam yapmak. Miting çok heyecanlı, çok coşkulu. Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol Parti’ye. Bu yıl ampul söndüreceğimize inanıyoruz. Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Onu destekliyoruz. Rize'den Adana'ya, dil din ırk fark etmeden eşit ve adaletli olacağına inanıyoruz. Bu yüzden onu destekliyoruz. Erdoğan'ın gitmesini istiyoruz artık. Yeterince ülkeyi ayrıştırdı. Ekonomiyi de batırdı. Enflasyon almış başını gidiyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nu n büyük destekleme sebebimiz, Alevilerin Kürtlerin hakkını savunacak olması. Biz, yılmadık. O da yılmayacaktır. Herkese eşit ve adaletli davranacağına inanıyoruz."

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim HDP Yeşil Sol Parti
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