Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu bu kez 'çelik yelek' üzerinden hedef aldı

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez 'çelik yelek' giymesi üzerinden hedef aldı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu bu kez 'çelik yelek' üzerinden hedef aldı

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez önceki gün düzenlenen mitinglere çelik yelek ile çıkması üzerinden hedef aldı.

Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, tüm terör örgütlerinin hedefindeyim. Neyden korkmuşum bugüne kadar? Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, görülmesini de sağladığı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Ankara'dan İstanbul'a kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Sanki bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara girebilmek, devleti böyle aşağılayabilmek, bir istismarın içerisine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Yazıklar olsun."

KILIÇDAROĞLU SAMSUN’A ÇELİK YELEKLE ÇIKTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen Samsun mitinginde çelik yelek giydi, sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süleyman Soylu Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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